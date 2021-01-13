США будут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19

| Бернст Ю.

Соединенные Штаты с 26 января будут требовать от всех прилетающих в страну предоставлять отрицательный тест на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на медицинский регулятор CDC.

Уточняется, что пассажиры должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за три дня до поездки и предъявить его результат авиакомпании.

До посадки пассажиров на рейс авиакомпании обязаны будут подтвердить отрицательные результаты тестов.

При отказе пассажира предоставить соответствующий документ авиакомпания должна будет отказать пассажиру в посадке.

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