После обрушения льда на туристов на камчатском водопаде возбудили дело

| Бернст Ю.

Следователи возбудили дело после обрушения льда с водопада на Камчатке на туристов, один из которых погиб, сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

Дело возбуждено по факту оказания туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, 7 января группа из 10 человек находилась у подножья замерзшего Вилючинского водопада. В какой-то момент верхняя часть водопада отслоилась и осколки льда упали на стоявших внизу людей. В результате ЧП один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Причины обрушения льда пока не установлены.

Вилючинский водопад — популярное место отдыха на Камчатке. Образован из тающего ледника вулкана Вилючинский. Воды формируют небольшую речку, которая у подножия вулкана каскадом падает в снежник с высоты более 40 м.

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