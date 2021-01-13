Названы симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей

| Бернст Ю.

«Британский» штамм коронавируса протекает у детей с рядом отличительных симптомов, пишет Express.

По данным издания, больше половины заболевших детей страдают от усталости, многие из них становятся замкнутыми. У младенцев заболевание может проявляться в приступах истерики и плача.

53% детей жаловались на головную боль. Одновременно они могут испытывать боль в животе, отмечают врачи.

Температура выше 37°С выявлена почти у половины детей. На наличие инфекции также может указывать больное горло.

Порядка 35% заболевших страдают от потери аппетита. При этом чаще всего с этим сталкиваются малыши в возрасте до года.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Виноват штамм: рейсы в Великобританию отложили до февраля

— В России обнаружен первый случай «британского» штамма коронавируса

— Эпидемиолог оценил опасность распространения нового штамма коронавируса в РФ