Женщина и пять детей попали в реанимацию после пожара под Новосибирском Прослушать новость Остановить прослушивание

| Бернст Ю.

В частном жилом доме в селе Михайловка Новосибирской области произошел пожар, передает РИА «Новости»

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались через окно жильцы дома: женщина 1992 года рождения и пять детей.

Однако в настоящее время все они находятся в реанимации в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К ним была направлена бригада врачей из Новосибирска.

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