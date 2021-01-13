В Приморье из-за снегопада объявлено экстренное предупреждение

В Приморье объявлено экстренное предупреждение на 15-16 января из-за приближающегося циклона. Об этом сообщил региональный главк МЧС РФ.

«В связи со смещением циклона днем 15 и ночью 16 января в южной половине края ожидается сильный снег с количеством от 10 до 18 миллиметров за 12 часов и менее», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о возможной гололедице и снежном накате. В прибрежных районах ожидается метель с ветром 20-25 метров в секунду.

Также в МЧС отметили, что возрастают риски ДТП, аварий на коммунальных сетях, обрушений слабо укрепленных конструкций, возможном нарушении работы транспорта. В ведомстве рекомендовали не выезжать за пределы поселений и не парковать машины на обочинах.

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