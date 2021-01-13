Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Ростовской области

В результате ДТП с автобусом в Красносулинском районе Ростовской области погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Там также отметили, что по факту произошедшего возбуждено дело, ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Следовавший из Москвы в Луганск автобус опрокинулся на 974-км трассы М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погиб один человек, еще четыре пассажира пострадали.

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