Британский штамм коронавируса обнаружен в 50 странах и районах, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет ТАСС.

«Со времени первого обнаружения 14 декабря [разновидность коронавируса] VOC-202012/01 была выявлена в 50 государствах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — сказали в ВОЗ.

В организации подчеркнули, что вирусы постоянно мутируют, поэтому появление новых разновидностей было ожидаемым.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

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