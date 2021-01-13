В Москве зафиксировали еще 4 320 случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в столице было обнаружено еще 4 320 человек с коронавирусом, 6 870 пациентов выздоровели и 76 — умерли, сообщает оперативный штаб по Москве.

Стоит отметить, что днем ранее сообщалось о 5 001 новом случае заражения.

Таким образом, общее число заболевших в столице с начала пандемии достигло 871 535. Из них выздоровели 715,4 тыс. пациентов и умерли — 12 173.

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