В Китае больше 10 миллионов человек привились от коронавируса, сообщила представитель управления борьбы с заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ван Бинь. Об этом пишет ТАСС.

«С 15 декабря 2020 года — с начала проведения кампании по вакцинации для ключевых групп населения — было применено более 10 млн доз вакцин», — сказала Ван Бинь.

В первую очередь вакцину получают врачи, таможенники, грузчики, работники транспорта, а также лица, которым необходимо уехать за границу по учебе или работе.

В Китае коронавирусом заразились 97 095, выздоровели 90 857, погибли 4 794 человека.

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