В Италии хотят продлить режим ЧС до мая

Правительство Италии предлагает продлить режим чрезвчайной ситуации до 30 апреля, заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца. Об этом пишет ТАСС.

«Предлагаем продлить режим ЧС, срок которого истекает 31 января, до 30 апреля», — сказал министр.

Режим чрезвычайной ситуации был введен год назад, его продлевали дважды.

В Италии коронавирусом заразились 2 303 263, выздоровели 1 653 404, скончались 79 819 человек.

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