В ВОЗ заявили о рекордных показателях по коронавирусу в мире

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила о всплеске распространения коронавируса в мире. Ее слова приводит ТАСС.

«На прошлой неделе ВОЗ зарегистрировала около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти по всему миру. Это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию», — сказала она.

Представитель ВОЗ отметила, что в ближайшие недели необходимо «ускорить внедрение и обеспечить справедливое распределение вакцин». Вуйнович добавила, что вакцинация поможет положить конец пандемии, однако не решит всех вопросов.

Она напомнила, что необходимо продолжать сохранять социальную дистанцию, мыть руки и соблюдать самоизоляцию.

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