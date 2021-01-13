В Сочи температура воздуха поднялась до +21°C

В Сочи температура воздуха поднялась выше +21°C и побила показатели последнего рекорда 1968 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Утром 13 января в Сочи температура воздуха составила +21,2°C.

«Однозначно можно сказать, что рекорд максимальной температуры сегодня состоялся. До сегодняшнего дня он принадлежал 1968 году, тогда в Сочи была зафиксирована температура +20°C», — сказала она.

Еще один температурный рекорд был установлен на территории Туапсе, там воздух прогрелся до +18,4°C. Прошлый рекорд был в 1960 году, когда температура поднялась до +17,6°C.

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