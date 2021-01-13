«Британский» штамм коронавируса выявили в еще одной европейской стране

Главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер заявила, что у трех пациентов на территории страны обнаружили «британский» штамм коронавируса. Ее слова приводит Reuters.

«Мои коллеги выявили «британский» вариант вируса, уже найденного в соседних странах, в анализах троих пациентов», — сказала она.

По последним данным, всего в Венгрии коронавирус подтвердили у 345 710 человек, умерли 10 948.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

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