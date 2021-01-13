Путин встревожен событиями в Британии в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил встревоженность событиями, которые разворачиваются в Великобритании из-за коронавируса. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия поддерживает контакты с европейскими партнерами.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

— Названы симптомы «британского» штамма COVID-19 у детей

— Британский штамм коронавируса обнаружен в 50 странах и районах