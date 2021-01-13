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Общество. Новости

Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян со следующей недели

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости перехода к массовой вакцинации всего населения от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру», — сказал Путин в среду на совещании с членами российского правительства.

Он добавил, что отечественная вакцина не требует для транспортировки каких-то необычных условий, поэтому приступить к массовой вакцинации всего населения можно начать со следующей недели.

Вице-премьер Татьяна Голикова в свою очередь заявила, что соответствующее поручение власти готовы реализовать с 18 января.

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