Глава Минцифры Шадаев заразился коронавирусом

Глава Минцифры Максут Шадаев заразился коронавирусом, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет РИА «Новости».

«В данный момент он успешно борется с COVID и идет на поправку», — сказал Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В свою очередь Путин пожелал Шадаеву скорейшего выздоровления.

41-летний Шадаев занимает должность главы Минцфиры с 21 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гинцбург предупредил о дальнейших мутациях коронавируса

— В ВОЗ заявили о рекордных показателях по коронавирусу в мире

— «Британский» штамм коронавируса выявили в еще одной европейской стране