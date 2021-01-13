Захарова прокомментировала задержание Варламова и Верзилова в Южном Судане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты пытаются освободить задержанных в Южном Судане граждан, передает ТАСС.

По ее словам, МИД знает о задержании группы россиян, включая блогера Илью Варламова и основателя «Медиазоны» Петра Верзилова. В настоящее время посольство предпринимает усилия по их освобождению.

«Посольство России в Уганде и Южном Судане (по совместительству) находится на связи с российскими гражданами», — дополнила Захарова.

Ранее Варламов сообщил, что их с супругой, Верзиловым и еще несколькими спутниками задержали в аэропорту города Капоэта, куда они прибыли, чтобы полететь в Джубу. По его словам, задержанных обвиняют в том, что «нет разрешения какого-то министерства дикой природы».

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