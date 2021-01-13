«Британский» штамм коронавируса в России не распространился

В России не зафиксировано распространения «британского» штамма коронавирусной инфекции, был выявлен лишь один случай заражения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондента РАН Александра Горелова.

«Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло», — уточнил эксперт.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 92 млн заболевших, 65 млн выздоровели, больше 1,9 млн человек скончались. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

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