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Общество. Новости

Роскомнадзор дал СМИ советы по транскрибированию неблагозвучных слов

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Роскомнадзор просит средства массовой информации подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных слов «с позиции высоких профессиональных стандартов».

Ведомство обращает внимание, что некоторые иностранные имена, фамилии и географические названия на русском языке созвучны нецензурным. В сообщении подчеркивается, что написание таких слов не подпадает под действие закона «О средствах массовой информации», запрещающего использование ненормативной лексики.

«Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ», – подчеркивает Роскомнадзор.

Ведомство обращается к СМИ с призывом при транскрибировании неблагозвучных иностранных слов учитывать их восприятие аудиторией, в частности детской и подростковой.

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