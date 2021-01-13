Свыше 90 миллионов случаев коронавируса зарегистрировали в мире

С начала пандемии коронавируса в мире заразились инфекцией более 90 млн человек, из них почти 2 млн скончались, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Притом, по сведениям университета Джонса Хопкинса, вылечились после заражения COVID-19 свыше 50 млн пациентов по всему миру.

Днем ранее в мире выявили еще 546 тыс. новых случаев коронавируса и 9,8 тыс. смертей. В России за сутки зафиксировали еще 22 850 случаев инфекции. Всего вирус обнаружен у 3 471 053 человек, выздоровели 2 854 088, скончались 63 370.

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