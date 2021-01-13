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Общество. Новости

Греция получила первые 8 тысяч доз вакцины против коронавируса Moderna

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Греция получила первые восемь тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции компании Moderna. Об этом сообщает агентство AMNA.

Отмечается, что в январе в Грецию будет доставлено 20 тыс. доз этого препарата, еще 115 тыс. — в феврале и 105 тыс. — в марте. Общий объем поставок вакцины Moderna в первом квартале 2020 года оценивается в 240 тыс. доз.

Кроме того, Греция получит от компании Pfizer 427 050 доз вакцины к концу января, 362 700 доз — к концу февраля и еще 558 675 доз — в марте. Всего в страну будет поставлено 1 348 425 доз препаратов этой компании.

По словам официального представителя греческого правительства Христоса Тарантилиса, в Грецию будут доставлены вакцины AstraZeneca в рамках европейского заказа, их будет достаточно для вакцинирования 15 млн граждан.

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