В США заявили о возможном появлении новой мутации коронавируса

Причиной быстрого распространения коронавируса в США, возможно, стала новая мутация инфекции. Такое мнение высказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи, сообщает Washington Post.

«Возможно, у нас есть собственный мутант, который легче передается», — сказал он.

По словам Фаучи, на это указывает график прироста новых случаев COVID-19, который похож на кривую в Великобритании.

Он добавил, что на данный момент ученые ведут поиски нового штамма.

По последним данным, в США зарегистрировано 22,9 млн случаев коронавируса.

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