Водопроводные сети Буйнакска обеззараживают после отравления 71 человека

Водопроводные сети в дагестанском городе Буйнакске обеззараживают после массового отравления людей водой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время проводится гиперхлорирование водопроводных сетей в городе.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, источником отравления стала загрязненная питьевая вода, «подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства».

Всего с 11 по 13 января в Буйнакске зарегистрирован 71 случай заболевания острой кишечной инфекцией, большинство (61 случай) — это дети до 17 лет. После случившегося специалистами была взята проба водопроводной воды.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода.

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