Mash: Навальный находится в федеральном розыске

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве объявило Алексея Навального в федеральный розыск с конца 2020 года, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на постановление ведомства.

«Объявить розыск осужденного Навального Алексея Анатольевича», – указано в постановлении главы московского управления ФСИН от 29 декабря.

В документах поясняется, что Навальный не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. В связи с этим 27 ноября 2020 года ведомством были начаты первоначальные разыскные мероприятия, в ходе которых «установить местонахождение осужденного не представилось возможным».

20 августа 2020 года самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, так как ему стало плохо. Навального доставили в больницу в Омске, а позднее перевезли в Германию для лечения. В конце сентября Навальный выписался из больницы и проходил курс реабилитации в ФРГ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Навальный объявил о возвращении в Россию

— ФСИН пригрозила Навальному реальным сроком вместо условного

— СК возбудил уголовное дело против Навального