Еще семи подозреваемым предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия

Еще семи подозреваемым предъявлены обвинения в связи с прошедшими 6 января протестами в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерство юстиции США.

Отмечается, что гражданам предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, в попытке взлома, краже государственной собственности, а также обвинения в нарушении общественного порядка.

Подозреваемые были задержаны в Виргинии, Нью-Йорке, Флориде, Айдахо, Висконсине и в столичном округе Колумбия.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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