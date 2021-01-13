Еще семи подозреваемым предъявлены обвинения в связи со штурмом Капитолия

Еще семи подозреваемым предъявлены обвинения в связи с прошедшими 6 января протестами в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерство юстиции США.
Отмечается, что гражданам предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию Капитолия, в попытке взлома, краже государственной собственности, а также обвинения в нарушении общественного порядка.
Подозреваемые были задержаны в Виргинии, Нью-Йорке, Флориде, Айдахо, Висконсине и в столичном округе Колумбия.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.
В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Он должен уйти»: демократы готовы объявить импичмент Трампу
— В конгрессе встретили аплодисментами слова республиканца о поддержке импичмента Трампу
— Республиканцы назвали Трампа ответственным за штурм Капитолия