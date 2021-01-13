В ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может стать сложнее первого

Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.
«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]», — отметил он.
По его словам, сведения по заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика.
Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил Райан.
По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В ВОЗ заявили о рекордных показателях по коронавирусу в мире
— Путин отметил снижение заболеваемости коронавирусом в России
— Свыше 90 миллионов случаев коронавируса зарегистрировали в мире