В ВОЗ заявили, что второй год пандемии COVID-19 может стать сложнее первого

Второй год пандемии коронавируса может оказаться сложнее предыдущего. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

«Мы вступаем во второй год [пандемии], и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения [коронавируса]», — отметил он.

По его словам, сведения по заболеваемости за последние две недели говорят о том, что распространение инфекции снова достигло пика.

Наибольшее число заражений приходится на Северную и Южную Америку и европейский регион, добавил Райан.

По последним данным, в мире зарегистрировано 91,9 млн случаев COVID-19, умерли 1,97 млн человек.

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