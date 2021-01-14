Власти Чили заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Представители МИД Чили провели удаленную встречу с институтом Гамалеи по российской вакцине от коронавируса «Спутник V», сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Сантьяго Денис Винокуров. Его слова приводит РИА «Новости».
Дипломат рассказал, что между чилийскими властями и лабораторией Гамалеи на этой неделе прошла встреча «с целью достижения соглашения, которое позволит передавать информацию о результатах вакцины «Спутник V» чилийским ученым».
РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».
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