В Новосибирске девочка насмерть разбилась во время катания на ледянке

В Новосибирске восьмилетняя девочка насмерть разбилась, влетев на ледянке в опору канатной дороги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по по Новосибирской области.

Как отмечается, следователи завели уголовное дело против 22-летней местной жительницы, чья восьмилетняя племянница погибла во время катания на ледянке. Дело было возбуждено по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности)».

По данным следствия, 1 января этого года молодая женщина с малолетней племянницей была на спуске горнолыжной трассы комплекса «Корел-Иня» в Октябрьском районе города.

«Она отпустила из рук ледянку из вспененного пластика, на которой находилась девочка, в результате чего последняя столкнулась с металлической опорой канатной дороги при катании», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что ребенок скончался от полученных травм.

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