Эксперты ВОЗ прилетели в Ухань для расследования происхождения коронавируса

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в китайский город Ухань, чтобы установить причины происхождения коронавируса нового типа, передает ТАСС.

По действующим в Китае правилам, экспертам предстоит пройти 14-дневный карантин. В течение этого времени они будут вести консультации с китайскими специалистами в формате видеосвязи.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что поиски источника происхождения COVID-19 начнутся с Ухани.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила ее пандемией.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 92 млн заболевших, почти 51 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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