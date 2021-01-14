Московские школьники начнут учиться в обычном режиме

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школьники начнут учиться в обычном режиме с 18 января.

«С понедельника, 18 января 2021 г., учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме», — говорится в документе.

Транспортные карты школьников будут разблокированы.

Собянин подчеркнул, что решение было непростым, потому что, с одной стороны, «ребята устали сидеть дома», но, с другой стороны, риски заражения остаются высокими. Из-за этого мэр призвал школы соблюдать санитарные меры и переводить классы на дистанционное обучение, если будут выявлены случаи коронавируса.

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