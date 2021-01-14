Москва продлила ограничения по коронавирусу

Москва продлила на неделю все действующие ограничения по коронавирусу за исключением дистанционного обучения школьников. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
«Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.
Это означает, что университеты, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работу в удаленном режиме.
По словам мэра, ближайшие дни прояснят ситуацию в Москве, после чего можно будет принять долгосрочные решения.
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