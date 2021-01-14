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Общество. Новости

Москва продлила ограничения по коронавирусу

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Москва продлила на неделю все действующие ограничения по коронавирусу за исключением дистанционного обучения школьников. Это следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

«Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до четверга, 21 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Это означает, что университеты, колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы продолжат работу в удаленном режиме.

По словам мэра, ближайшие дни прояснят ситуацию в Москве, после чего можно будет принять долгосрочные решения.

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