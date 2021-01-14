Почти во всех регионах школы вернулись к очным занятиям

После новогодних праздников школы почти во всех регионах вернулись к очным занятиям, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

«С первой рабочей недели подавляющее большинство регионов вернули школьников за парты, сегодня решение о полном возвращении всех классов в очный формат обучения приняла Москва», — сказал Кравцов.

Министр назвал это «отрадным фактом», который доказывает эффективность работы по защите здоровья.

В России коронавирусом заразились 3 471 053, выздоровели 2 854 088, скончались 63 370 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Московские школьники начнут учиться в обычном режиме

— Всего в пяти российских школах сохраняется карантин из-за COVID-19

— Минпросвещения не планирует заменять очное обучение в школах дистанционным