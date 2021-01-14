На Украине резко увеличился суточный прирост заражений коронавирусом

На Украине за сутки врачи подтвердили почти восемь тысяч заражений коронавирусом, что на полторы тысячи больше числа случаев, выявленных днем ранее. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
«За прошедшие сутки зафиксировали 7 925 новых случаев коронавируса. При этом были госпитализированы 2 229 пациентов», — написал Степанов.
По его словам, среди заболевших 233 ребенка и 345 врачей.
Всего на Украине коронавирусом заразились 1 166 958, выздоровели 856 719, скончался 21 121 человек.
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