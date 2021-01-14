В Турции началась вакцинация населения от коронавируса

В Турции начался первый этап вакцинации населения от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

На этом этапе прививку сделают лицам старше 65 лет. Рано утром машины-рефрижераторы, сопровождаемые полицией, привезли в больницы вакцины.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил, что 14 января начнется вакцинация медицинских работников. Власти также сообщили, что заключили контракт на 50 млн доз вакцины с китайской Sinovac.

В Турции коронавирусом заразились 2 355 839, выздоровели 2 227 927, скончались 23 325 человек.

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