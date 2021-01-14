В Петербурге школьницы создали «группу смерти» и решили покончить с собой

Полиция начала проверку после создания подростками в мессенджере «группы смерти», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Полиция проводит проверку по факту создания так называемой группы смерти в одном из мессенджеров», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что проверка была организована после того, как две школьницы оставили предсмертные записки и пропали. 13 января около 17.00 в полицию обратилась мать 13-летней ученицы из Красногвардейского района. Она рассказала, что ее дочь не вернулась домой, оставив предсмертную записку. Выяснилось, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку.

Подростков удалось найти и предотвратить возможную трагедию. Девочки были переданы врачам.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейские установили, что школьницы в конце декабря создали «группу смерти» в одном из мессенджеров. Там они обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством.

Уточняется, что семьи школьниц исключительно благополучные и ранее никаких сигналов о девиантном поведении несовершеннолетних в полицию не поступало.

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