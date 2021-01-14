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Общество. Новости

В Кении выявлены 16 новых штаммов коронавируса

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Ученые из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны 16 уникальных штаммов коронавируса, сообщила кенийская газета «The EastAfrican».

«Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного», — приводятся слова одного из специалистов Чарльза Аготи.

По его словам, штаммы отличаются от ранее обнаруженных мутаций коронавируса. Как подчеркнул ученый, четыре штамма очень агрессивны, из-за чего в стране может резко увеличиться заражаемость коронавирусом.

В Кении выявлено 98 432 инфицированных, 1 716 пациентов с коронавирусом умерли.

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