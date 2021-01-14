Жителю Уфы дали 8 лет колонии за убийство педофила

Уфимца Владимира Санкина приговорили к 8 годам колонии строго режима за избиение до смерти подозреваемого в педофилии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Калининский районный суд Уфы.

30 января 2020 года к 33-летнему Санкину обратился 14-летний мальчик. Он попросил о помощи, так как неизвестный совершил развратные действия в отношении него и его сверстника. Уфимец избил 54-летнего предполагаемого педофила. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

«Санкину по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть пострадавшего, назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — рассказали в суде.

Против умершего мужчины также было заведено дело по статье «развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего». Однако позже производство прекратили в связи со смертью фигуранта.

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