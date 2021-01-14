В Австралии могут убить голубя-американца Джо

Власти Австралии могут убить голубя, который попал в страну из США, из-за опасений карантинной службы. Об этом сообщило The Washington Post.

26 декабря житель пригорода Мельбурна Кэвин Селли-Берд нашел ручного голубя на своем участке. Мужчина выяснил, что птица зарегистрирована в США, где должна была поучаствовать в голубиных гонках 29 октября. Селли-Берд назвал голубя Джо в честь избранного американского президента Джо Байдена.

Эксперты предполагают, что птица попала в Австралию на грузовом судне, преодолев около 13 тысяч километров. Голубем заинтересовались служба по карантину и инспекции.

«Они (сотрудники службы) заявили, что если (голубь) из Америки, то у них есть опасения по поводу болезней (которые могут быть выявлены у птиц)», — заявил Селли-Берд.

В настоящий момент птица не разрешает к себе приближаться. Ее отловом могут заняться профессионалы.

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