Эндокринолог рассказала о «золотой формуле» похудения

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о правиле быстрого похудения.

По ее словам, необходимо воспользоваться формулой поддерживающей калорийности, которую называют «золотой формулой похудения». Для этого свой вес нужно умножить на коэффициент активности. При малоактивном образе жизни он равняется 28, при средней активности, когда человек занимается два-три раза в неделю и проходит ежедневно 10 тысяч шагов, — 31. Если человек тренируется пять дней в неделю или больше, то его коэффициент активности равен 33.

«Чтобы начать худеть, надо вычесть из полученной цифры 10-15 процентов. Это 200-300 ккал, примерно одна булочка с изюмом», — объяснила Павлова в Instagram.

Полученное число — это то число килокалорий, которое необходимо употреблять при похудении.

Также специалист посоветовала пить больше теплой воды для более эффективного результата.

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