Росздравнадзор счел незаконным применение вакцины Pfizer до регистрации

В Росздравнадзоре заявили, что в России запрещено применять не зарегистрированные на ее территории вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, это распространяется и на международный медицинский кластер в Сколково и вакцину Pfizer.

Таким образом ведомство прокомментировало запрос о возможности частных клиник страны использовать иностранные вакцины.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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