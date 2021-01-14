В Москве выявили 5893 заражения коронавирусом за сутки

В Москве за сутки коронавирусом заразились 5893 человека, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

За 24 часа в столице также скончались 68 человек, что стало наименьшим показателем за три месяца, с 9 ноября. Вылечились 7 049 пациентов. Таким образом, суточный прирост выздоровевших превышает число заболевших уже 14-й день подряд.

Всего в Москве заболели 877 428, выздоровели 722 487, погиб 12 241 человек.

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