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Общество. Новости

СК завершил расследование по делу Михаила Меня

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Следственный комитет завершил следствие по делу экс-главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты России Михаила Меня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский Басманный суд.

Как уточняется, Мень приступил к ознакомлению с материалами дела. Затем документы передадут в прокуратуру, а после в суд.

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь экс-губернатору нельзя без разрешения покидать свой дом, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».

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