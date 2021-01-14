Член ОП уверен в замене Навальному условного срока на реальный

Решение Алексея Навального, проходившего лечение и реабилитацию в Германии, вернуться в Россию — в определенном смысле является сознательной провокацией, считает зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов.

«Важно не забывать, что у Навального условный срок. Он стоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Это не лично для него такие требования — любой человек с условным сроком обязан периодически отмечаться и сообщать о любом отъезде из страны. Это могли сделать родственники, адвокаты или же сам Навальный по выздоровлении — было бы желание», — говорит Холодов.

«Когда же человек нарушает порядок, инспекция обязана выйти в суд с ходатайством о замене срока условного на реальный. Это стандартная процедура. К тому же Навальный раньше был адвокатом, у него есть много юристов — они могли напомнить ему об обязанностях. Поэтому я считаю, что это сознательная провокация», — сообщил эксперт «Газете.Ru».

Он также высказал предположение, почему блогер решил вернуться на родину именно сейчас.

«Навальный уже был объявлен в розыск российской стороной. Следующая процедура — запрос в Германию об экстрадиции. Предполагаю, что его иностранные друзья порекомендовали не ставить Германию в неловкую ситуацию и все-таки самостоятельно вернуться в Россию», — заключил Холодов.