В Буйнакске число отравившихся превысило 100

В дагестанском Буйнакске число отравившихся превысило 100, сообщила пресс-служба минздрава Дагестана.

«С 10 по 14 января зарегистрировано 115 случаев ОКИ (острой кишечной инфекции), в том числе 97 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах находятся 83 человека, среди них 69 детей. Состояние пациентов — средней степени тяжести.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления детей в дагестанском Буйнакске стала загрязненная питьевая вода.

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