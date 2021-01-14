Путин: ситуацию с новыми штаммами коронавируса нельзя предугадать

Президент России Владимир Путин заявил, что спрогнозировать ситуацию с новыми штаммами коронавируса сложно. Его слова приводит «Интерфакс».

«Как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем», — сказал он на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Глава государства отметил, что в этой ситуации особенно важно грамотно управлять коечным фондом и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недогрузки в другом.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Британские власти утверждают, что новый штамм распространяется с большей скоростью и является более заразным.

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