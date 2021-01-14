Бывшего схимонаха Сергия перевели в «Матросскую тишину»

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) переведен в московский следственный изолятор «Матросская тишина», рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. Об этом пишет РИА «Новости».

«Бывший схимонах Сергий переведен из следственного изолятора №7 в СИЗО «Матросская тишина» по причине того, что изолятор №7 используется в качестве карантинного», — сказал правозащитник.

В конце декабря 2020 года Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия на два месяца по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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