Названы опасные симптомы у детей, требующие обращения к врачу

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил в Instagram симптомы у детей, с которыми нужно незамедлительно обращаться к врачу.

Он напомнил, что в детском возрасте боли в животе в большинстве случаев не опасны и связаны с повышенным газообразованием, спазмом кишечника, несвоевременной дефекацией.

Однако если у ребенка боль локализуется справа внизу живота или боль сочетается в бледностью кожи и потливостью, поносом и повышенной температурой тела, сыпью или сонливостью, то необходимо незамедлительно обращаться к специалисту. Кроме того, опасными признаками могут быть следы крови в кале или рвотной массе, любые проблемы с мочеиспусканием.

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