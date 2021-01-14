ФСИН намерена задержать Навального по прибытии в Москву

УФСИН по Москве сообщило о намерении задержать основателя ФБК Алексея Навального по возвращении в столицу, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, Навальный «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока», в частности, отмечается, что он минимум шесть раз не явился на регистрацию. В связи с чем ему выносились предупреждения о возможности замены условного осуждения на реальный срок, отметили в УФСИН.

«УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный», — говорится в сообщении.

Навальный находится в Германии. Ранее он заявил, что планирует вернуться в Россию 17 января.

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