В России рекордно упал показатель младенческой смертности

| Бернст Ю.

На сегодняшний день в России показатель младенческой смертности является самым низким за всю историю страны, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова передает РИА «Новости».

По словам министра, такой показатель достигнут благодаря риск-ориентированному подходу.

В последние годы в стране также не повышается уровень детской инвалидности.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за 10 месяцев 2020 года уровень младенческой смертности сократился на 8,3%. Голикова уточнила, что смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%.

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