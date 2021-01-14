Минпросвещения не планирует изменять ЕГЭ в 2021 году

В ЕГЭ 2021 года не планируется вносить изменения. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Никаких изменений не будет, должна быть максимальная стабильность», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выпускники, которые не планируют поступать в вузы, смогут вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике.

В 2021 году основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Досрочный период сдачи экзамена отменен из-за пандемии коронавируса.

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